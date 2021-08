Simpsonlar Loki özel bölümüyle geliyor

Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar (The Simpsons) Loki özel bölümüyle ekrana geliyor.

Disney Plus, Twitter hesabından; Simpsonlar'la (The Simpsons) Marvel'ın Avengers'ının özel bir bölüm çıkaracağını duyurdu.

Animasyon, gelecek hafta dijital yayın platformunda olacak. Bölüm, bu yıl Simpsonlar'la Star Wars'un ilk defa gösterime giren benzer ortak yapımını takip edecek.

The Simpsons: The Good, the Bart and the Loki (Simpsonlar: İyi, Bart ve Loki) adlı özel bölüme, devam eden Disney Plus dizisi Loki'de diziye adını veren karakteri canlandıran Tom Hiddleston sesiyle konuk olacak.

Simpsonlar'ın emektar dizi sorumlusu Al Jean, haberi Twitter'da paylaşırken "Springfield Avengers'a hoş geldiniz!" yazdı.

Marvel kahramanları kılığına girecekler

Bölümün görselinde, uzun süredir devam eden çizgi komedideki bir dizi tanıdık karakter, Marvel kahramanları kılığında görülüyor.

Bunlar arasında The Hulk'a dönüşen Ralph Wiggum, Vision gibi görünecek olan Moe Szyslak ve Nick Fury rolünü oynayacak Carl Carlsson yer alıyor.

Bölüm 7 Temmuz 2021'de Disney Plus'a gelecek.