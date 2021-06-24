Simpsonlar'ın yapımcısı açıkladı: Dizi sonsuza kadar sürebilir

Simpsonlar'ın (The Simpsons) yapımcısı Mike Reiss, uzun süredir devam eden çizgi dizinin sona erme olasılığına dair konuştu.

Dizi şu anda 32. sezonunda ve süresi daha şimdiden iki sezon daha uzatıldı.

Independent Türkçe'nin Metro.co.uk'den aktardığına göre Reiss, dizinin "sonsuza kadar devam edebileceğini" söylerken, sona dair her girişimin kısa süre içinde dizinin yeniden başlamasıyla, uyarlama dizilerle ve film uyarlamalarıyla sonuçlanacağını da sözlerine ekledi.

Reiss, "Sonsuza kadar sürecek bir dizi olarak kurgulandı" dedi:

"Simpsonlar tamamen dünyayla, insanlıkla, dünyada olup bitenlerle ve insan olarak yaptıklarımızla ilgili ve bizce diziyi bitirmek, insanların yapabileceklerine ve dünyada gerçekleşebileceklere dair her şeyden bahsettiğimizi söylemek anlamına gelir.

Saturday Night Live ya da The Daily Show'la aynı durum geçerli, güncel olaylardan bahseden her şey devam etmeli çünkü neden dursunlar ki?"

Reiss şöyle devam etti:

"Dizi sonsuza kadar sürebilir ve Simpsonlar sona erse bile, 5 yıl sonra yeniden başlar ya da uyarlama diziler çekilir. Kesinlikle başka bir film de olacak. Gidip bir daha dönme şansımız bile olmadı."

Hayranlar yaygın olarak Simpsonlar'ın "altın çağının" 9. veya 10. sezonunda sona erdiğini kabul etse de dizi önemli bir izleyici kitlesini hâlâ koruyor.

Simpsonlar şimdi Disney Plus'ta izlenebilir.