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Kültür-Sanat

Simone de Beauvoir'ın mektupları 56 bin Euro'ya satıldı

18 Aralık 2020 13:23

Feminizmin öncü isimlerinden yazar ve filozof Simone de Beauvoir’ın romancı Violette Leduc’e yazdığı 297 mektup, 56 bin 700 Euro'ya satıldı. Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada mektupların “Karşılıksız aşkı, şefkat ile hayranlığın güvensizlikle karıştığı belirsiz bir ilişkiyi” yansıttığı belirtildi.

Simone de Beauvoir’ın yazar Violette Leduc’e yazdığı 297 mektup, Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Daha önce yayımlanmamış 297 mektup açık artırmada 56 bin 700 Euro'ya satıldı.

Ntv'nin aktardığına göre, Sotheby’s yaptığı açıklamada, Leduc’ün Simone de Beauvoir’a duyduğu platonik aşka değindi. Açıklamada, mektupların “Karşılıksız aşkı, şefkat ile hayranlığın güvensizlikle karıştığı belirsiz bir ilişkiyi” yansıttığı belirtildi.

Edebiyat ve feminizm temalı mektuplardan Simone de Beauvoir’ın 1945’te tanıştığı Leduc için “İlginç bir kadın” dediği, kendisine duyduğu aşkı “serap” olarak nitelediği ve ona mektuplarıyla edebi destek verdiği aktarıldı. İkilinin mektuplaşmasının Leduc’un ölümünden bir ay öncesine kadar devam ettiği açıklandı. 

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