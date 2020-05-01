T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Simone de Beauvoir’ın kayıp romanı yayınlanacak

Kitap, Fransa’da ekim ayında çıkacak, İngilizcesi ise 2021’e kadar yayımlanmayacak

01 Mayıs 2020 18:39

Fransız yazar Simone de Beauvoir’ın, yaşadığı dönemde yayımlanmak için “fazla kişisel” bulunan romanı yayımlanıyor.

Sanat Karavanı'nda yer alan habere göre Les Inséparables, tutkulu bir arkadaşlık kuran ve kültürel normların karşısında duran iki genç kızın dostluğunu anlatıyor. Editör Charlotte Knight, kitabı “dişil arkadaşlık ve bireyin dünyadaki yönünü bulmasıyla ilgili etkileyici ve sürükleyici bir yetişkinliğe geçiş romanı” diye betimliyor. Hikaye, Beauvoir’ın 21 yaşında ensefalitten ölen Elisabeth “Zaza” Lacoin ile gerçek hayattaki arkadaşlığını anlatıyor.

1954’te yazılan Les Inséparables’ı, yazarın evlatlık kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir, yakın zamanda arşivlerde bulmuş ve kitabın ön sözünü kendisi kaleme almış. Kitabın, 12’den fazla dilde yayın hakkı ise şimdiden satın alınmış.

Kitap, Fransa’da ekim ayında çıkacak, İngilizcesi ise 2021’e kadar yayımlanmayacak.

ETİKETLER

Simone de Beauvoirromanı yayınlanacakfazla kişiselLes Inséparables
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24