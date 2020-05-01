Simone de Beauvoir’ın kayıp romanı yayınlanacak

Fransız yazar Simone de Beauvoir’ın, yaşadığı dönemde yayımlanmak için “fazla kişisel” bulunan romanı yayımlanıyor.

Sanat Karavanı'nda yer alan habere göre Les Inséparables, tutkulu bir arkadaşlık kuran ve kültürel normların karşısında duran iki genç kızın dostluğunu anlatıyor. Editör Charlotte Knight, kitabı “dişil arkadaşlık ve bireyin dünyadaki yönünü bulmasıyla ilgili etkileyici ve sürükleyici bir yetişkinliğe geçiş romanı” diye betimliyor. Hikaye, Beauvoir’ın 21 yaşında ensefalitten ölen Elisabeth “Zaza” Lacoin ile gerçek hayattaki arkadaşlığını anlatıyor.

1954’te yazılan Les Inséparables’ı, yazarın evlatlık kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir, yakın zamanda arşivlerde bulmuş ve kitabın ön sözünü kendisi kaleme almış. Kitabın, 12’den fazla dilde yayın hakkı ise şimdiden satın alınmış.

Kitap, Fransa’da ekim ayında çıkacak, İngilizcesi ise 2021’e kadar yayımlanmayacak.