Şimdi de müzikle 'Öyle bir geçer zaman ki...'



Batur Fatih İlhan



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Kanal D’de yayımlandığı ilk günden bu yana Türkiye’de milyonlarca hayran bulan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” TV dizisi şimdi de müzikleriyle sevenlerinin kulaklarına hitap edecek…



Başrollerini; Erhan Petekkaya (Ali Kaptan), Ayça Bingöl (Cemile) ve Vilma Elles’in (Carolie) paylaştığı, yönetmenliğini Zeynep Güray Tan’ın yaptığı ve senaryosunu da Coşkun Irmak’ın kaleme aldığı popüler ekran dizisi, bu defa takipçilerine akıllarda yer eden müzikleriyle sesleniyor.



Cem Tuncer ve Nail Yurtsever imzasını taşıyan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi müzikleri albümü Ada Müzik etiketiyle tüketiciyle buluştu. Aranjörlüğünü Tuncer ve Yurtsever’in gerçekleştirdiği çalışmada 32 şarkı yer alıyor. Eser, 17. Kral TV Müzik Ödülleri - En İyi Dizi Müziği ödülüne de lâyık görülmüştü…



Albümde yer alan eserlerin 29’u Cem Tuncer - Nail Yurtsever’e, ‘Ağlaya Ağlaya’ nın söz ve müziği Oğuz Irmak’a, ‘İyi Düşün Taşın’ın sözleri Atilla Akman’a müziği ise Albert Haddad- Raymond Azoury’a, ‘Helvacı’nın söz ve müziği anonim, ‘Aşk Vurur’ un sözleri ise Burcu Tatlıses’e ait. Albümün kayıtları Ercan Tanrıverdi, Nail Yurtsever ve Murat Yapıştıran tarafından yapılmış Mix’ler Metin Kalaç, Mayki, Mastering ise Cem Büyükuzun tarafından gerçekleştirilmiş.







Albümün ortaya çıkışında emek sahibi müzisyenler arasında; perdesiz, klasik, akustik, 12 telli, e-gitar’ da Cem Tuncer, basgitarda Efecan Tuncer, perküsyonda Abbas Karacan, piyanoda Ercüment Orkut, Cem Tuncer, Genco Arı, solo kemanda Seda Subaşı, solo çelloda Özer Arkun, Şafak Erişkin, Erman İmayhan, garmonda Nejat Özgür, tamburlarda Engin Arslan, dudukta Ertan Tekin, buzukide Orhan Osman, Fatih Ahıskalı, kemanlarda Seda Subaşı, Yonca Sülün, Ceren Gürkan, Ayda Tunçboyacı, Dolunay Erten, viyolada Deniz Yücel, Verda Öncü, Emre Akman, viyolenselde Şafak Erişkin, Erman İmayhan, Şemsa İdil Ural, fagotta Cavit Karakoç, kanunda Müslüm Karaduman, davulda Ediz Hafızoğlu, udda da İlyas Tetik yer alıyor…