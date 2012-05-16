Şimdi beton kartvizitler moda

Kontak bilgilerinizi içeren kartvizitlerinizi sürekli kaybolduğundan şikayet ediyorsanız yeni “beton kartvizit” tasarımı tam size göre. Tek dikkat etmeniz gereken şey onu taşıyacak kadar kuvvetli olmanız.

Ağırlığı nedeniyle taşıması biraz güç olan “beton kartvizit” bilgilerinizi saklamanın en somut yolu olarak görünüyor.

Tasarımcı firmanın sözcüsü ürünle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Beton kullanarak bir dizi kartvizit yaptık. Bu tasarımları da kişinin en önemli iletişim bilgilerinin özetiyle süsledik.”