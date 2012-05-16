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Yaşam

Şimdi beton kartvizitler moda

Fransız tasarım firması kartvizitlerini sürekli kaybeden ya da bir yerlerde unutanlar için özel bir kartvizit yarattı

16 Mayıs 2012 20:15

Kontak bilgilerinizi içeren kartvizitlerinizi sürekli kaybolduğundan şikayet ediyorsanız yeni “beton kartvizit” tasarımı tam size göre. Tek dikkat etmeniz gereken şey onu taşıyacak kadar kuvvetli olmanız.

Ağırlığı nedeniyle taşıması biraz güç olan “beton kartvizit” bilgilerinizi saklamanın  en somut yolu olarak görünüyor.
 
 
Tasarımcı firmanın sözcüsü ürünle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Beton kullanarak bir dizi kartvizit yaptık. Bu tasarımları da kişinin en önemli iletişim bilgilerinin özetiyle süsledik.”

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beton kartvizit

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