Mağara adamları görse gülerdi!

İngilizler, Bronz Çağı’ndan kalma bir kayığın birebir kopyasını yapıp suya indirdi. M.Ö 1550 yılından kalma kayık, 3 bin 562 yıl sonrasının teknolojisi ve el ustalığıyla suya indirilir indirilmez battı.

Dover Lima’nında bir vinç ile suya indirilen antik-modern kayık, hızla su almaya başladı. Kayığın orijinali, 1992 yılında yine Dover’da gün ışığına çıkarılmıştı.

Antik kayığın kopyasının üretilmesi çalışmalarında yer alan Canterbury Christ Church Üniversitesi, “Suya indirme töreni planlandığını gitmedi” açıklamasını yaptı. Batan kayıkta kimse bulunmuyordu.

İngiliz araştırmacılar, Bronz Çağı kayığını Dover Müzesi’nde süren üç aylık çalışmada inşa etmişti. Canterbury Üniversitesi’nden bir akademisyen, “Kayığı sudan çıkarıp tekrar yüzdürmeyi deneyecekler... Herkes hayal kırıklığı yaşadı ancak tören için belirlenen tarihe yetiştirmek için kayığı test edemediler” dedi.

Antik kayığın kopyası, Fransa’nın Boulogne-sur-Mer limanında açılacak uluslararası bir sergi için hazırlandı. Aralık ayında ise Belçika’ya gönderilecek olan kayık, 2013’te İngiltere’ye geri dönecek.

Antik eserlerin kopyalarının yer alacağı sergi, Avrupa Birliği(AB) ve İngiltere, Fransa ve Belçika’daki yedi kuruluşun ortaklığıyla düzenlenecek.