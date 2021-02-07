Simavlı köylüler altın madeni projesine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Altın tabağa konup yenmez

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Avcılar köyü arasında açılmak istenen 668 hektarlık alandaki altın ve gümüş maden projesine karşı bölge halkı tepkili. Geçimlerini tarımdan sağladıklarını, köylerini terk etmek istemediklerini vurgulayan köylü kadınlar, "Makinelerin önüne yatarım. Altın, tabağa konulup da denmez, Cumhurbaşkanına da sesleniyoruz, duysun kulakları" diyerek maden projesinin iptal edilmesini istediler.

Kütahya'da 93 hektar alanda izni olan maden şirketi kapasite artırımına giderek 668 hektara çıkartmak istiyor. Madenin tarım ve ormanlık alanlar içerisinde yapılmak istendiğini belirten köylüler, madene karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söylediler.

Köylüler tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçimlerini sağlarken, altın ve gümüş madeni açılması durumunda göç etmek zorunda bırakılacaklarını fakat bunu istemediklerini, köylerinde yaşamak istediklerinin altını çizdiler.

"Makinenin önüne yatarım"

Madene tepki gösteren köylü bir kadın, "Bizim köyümüzü yazık etmeyin. Köyümüz 300 hane. Çoğumuz dışarda. Bak makinenin önüne yatarım. Bana bakan yok, bir başıma duruyorum. Bu köye yazık değil mi? Hükümetin verdiği 2000 TL yetmiyor, buradaki insanlar malıyla idare ediyor" dedi.

Örencik köyünde yaşayan bir başka köylü kadın, "Altın tabağa konup da yenmez. Biz toprağımızda yaşamak istiyoruz. Biz doğamızı bozdurmayacağız. Cumhurbaşkanına da sesleniyoruz, duysun kulakları. Altın istemiyoruz biz" diyerek madene karşı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Biz altın, para istemiyoruz, doğamızı istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen kadın, "Duysun bizi. Köyümüzde yaşamak istiyoruz, başka bir yere gitmek istemiyoruz. Biz altın, para istemiyoruz, doğamızı istiyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz ile birlikte Örencik köylülerini ziyaret ederek, maden karşı verdikleri mücadelede desteklerini ilettiler.

"En az 750 bin ile 2 milyon arasında ağaç kesilecek"

Maden için 5 bin 80 dönüm ormanlık alanın kesileceğine dikkat çeken Sarıbal, "En az 750 bin ile 2 milyon arasında ağaç kesilecek. Yani bu ülkenin yöneticileri Kazdağları'nda ağaç sayılarını söylerken kendileri neye inanıyorlardı bilmiyorum ama bizler aptal değilik. Bizler, 200-300 yıllık ormanın nasıl oluştuğunu, yaklaşık 1 dönümünde ne kadar ağaç olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu 40 köyü etkileyecek olan madenin, siyanürle elde edilecek altın madeni olduğunu biliyoruz" dedi.

Aksaz, "Zenit Madencilik tarafından açılması plananan altın madeni projesi ile işmede gün aşırı 500'ü aşkın noktadan yolda 72 tonun üzerinde dinamit kullanılarak patlama yapılacak. Elde edilen 1 milyon 600 bin ton cevher öğütülüğ siyanür havuzlarında çözeltilerek hidroklorik asitle yıkanacak. Bu durumda işletme sahası içinde kalan Örencik, Avcılar, Kavaklı, Tepebaşı köylülerinin burada yaşayabilmeleri mümkün değil" diyerek madenin köylülerin yaşam alanlarına olan etkisini anlattı.