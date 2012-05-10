Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kütahya yine sallandı... Simav ilçesinde 20.49'da meydana gelen deprem, halk arasında paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20.49'da merkez üssü Simav'a 28 kilometre uzaklıktaki İnlice köyü olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Simav ile çevresindeki Emet, Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde hissedilen depremin, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, depremin can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.