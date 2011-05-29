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Yaşam

SİMAV'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A)

29 Mayıs 2011 01:35

-SİMAV'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 28.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Simav'da, saat 21.06'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 21.06'da merkez üssü Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  5 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen deprem, Simav'da özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Simav ve çevre ilçelerde sağlam binalarda kalan vatandaşlar ise deprem sırasında sokaklara çıktı. En büyüğü saat 08.47'de 5,0 olmak üzere Simav'da bugün 2,1'den büyük 75 adet artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

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