T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silvan'da saldırıya uğrayan Yüksekdağ'a soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,Figen Yüksekdağ hakkında Silvan'da askerlere "hakaret ettiği" gerekçesi ile soruşturma başlattı

18 Kasım 2015 18:42

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, sokağa çıkma yasağı sırasında Silvan'a girişine engel olan askere "hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

ANF'nin haberine göre, 12 günde 12 sivilin öldüğü Silvan'a girişlerine izin verilmeyen HDP milletvekilleri, 12 Kasım günü askerler tarafından darp edilmiş, Yüksekdağ, atılan biber gazı fişeğinin kafasına isabet etmesi nedeniyle de yaralanmıştı. Yaşanan bu olaydan bir gün sonra ise Yüksekdağ ve beraberindekilerin üzerine ateş açılmıştı.

Yaşananlar üzerine HDP, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Silvan Kaymakamı Murat Kütük, Silvan Emniyet Müdürü ve Silvan Jandarma Komutanı hakkında "Tehdit", "Hakaret", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" gerekçeleriyle 15 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

HDP'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından ise Figen Yüksekdağ hakkında "hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldı.

ETİKETLER

yüksekdağsilvansoruşturma

İlgili Haberler

Başına biber gazı kapsülü isabet eden Yüksekdağ: Karşımızda öldürmeye kodlanmış bir güruh vardı

"Silvan halkı diktatörlüğe teslim olmadı, bizler de olmayacağız"

HDP: Silvan'da Figen Yüksekdağ'ın üzerine ateş açıldı

"Çalışmalar bitince yasak kalkacak"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24