Silvan'da saldırıya uğrayan Yüksekdağ'a soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, sokağa çıkma yasağı sırasında Silvan'a girişine engel olan askere "hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma başlattı.

ANF'nin haberine göre, 12 günde 12 sivilin öldüğü Silvan'a girişlerine izin verilmeyen HDP milletvekilleri, 12 Kasım günü askerler tarafından darp edilmiş, Yüksekdağ, atılan biber gazı fişeğinin kafasına isabet etmesi nedeniyle de yaralanmıştı. Yaşanan bu olaydan bir gün sonra ise Yüksekdağ ve beraberindekilerin üzerine ateş açılmıştı.

Yaşananlar üzerine HDP, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Silvan Kaymakamı Murat Kütük, Silvan Emniyet Müdürü ve Silvan Jandarma Komutanı hakkında "Tehdit", "Hakaret", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" gerekçeleriyle 15 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

HDP'nin suç duyurusunda bulunmasının ardından ise Figen Yüksekdağ hakkında "hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldı.