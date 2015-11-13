Başına biber gazı kapsülü isabet eden Yüksekdağ: Karşımızda öldürmeye kodlanmış bir güruh vardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 3 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının hala devam ettiği mahallelere doğru yaptıkları yürüyüşte polis müdahalesine maruz kalan ve başına biber gazı kapsülü isabet eden HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Karşımızda öldürmeye kodlanmış bir güruh vardı” dedi.

İMC TV’ye konuşan Yüksekdağ, yürüyüş esnasında herhangi bir uyarı yapılmadan, sivil ve silahsız halka, arasında kendilerinin bulunduğunu da bilerek müdahale edildiğini söyledi. Yaşananların ‘kamu güvenliğini sağlama hareketi‘ olmadığını savunan Yüksekdağ, “Tam anlamıyla gözleri kararmış, öldürmeye kodlanmış bir güruh vardı karşımızda, çok açık bir şekilde gördük. Namlularını bize doğrultmuş, herhangi bir şekilde konuşmaya, temas etmeye dahi açık olmayan bir güruh vardı" diye konuştu.

Yüksekdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada halkı tasfiye ve imha etmeye çalışıyorlar, başka hiçbir gerekçesi yok. Söylenen gerekçelerin her biri kuyruklu yalandır, kabul edilemez safsatalardır. Silvan halkı diktatörlüğe teslim olmadı. Silvan halkı 1 Kasım’da darbeyle, hileyle, savaşla, katliamla yapılan seçimden sahte bir başarıyla çıkanlara teslim olmadı ve teslim olmayacaktır. Bizler de teslim olmayacağız.