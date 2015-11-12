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Demirtaş’tan Yeni Akit’e: İt ürür kervan yürür

Yeni Akit: Silvan'a gitmek isteyen Figen'in fönü bozuldu

12 Kasım 2015 20:46

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, diğer Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik polis müdahalesini, “Figen Yüksekdağ’ın fönü bozuldu” ifadeleriyle duyuran Yeni Akit gazetesine sert tepki gösterdi. Twitter hesabından, ilgili haberin linkini paylaşan Demirtaş, “İt ürür kervan yürür” notunu düştü.

Sokağa çıkma yasağını 10 gündür devam ettiği, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine ulaşmaya çalışan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyete polis müdahale etmiş. Kafasına biber gazı kapsülü çarpan Yüksekdağ, kullanılan biber gazı ve tazyikli sudan da etkilenmişti. 

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Yüksekdağ ve beraberindeki heyete yönelik müdahaleyi, Twitter üzerinden “Figen Yüksekdağ’ın fönü bozuldu” ifadeleriyle duyurdu. Yüksekdağ’ın tazyikli su ve biber gazıyla ıslandığı bir fotoğrafın kullanıldığı habere, Yeni Akit'in internet sitesinde de "Silvan'a gitmek isteyen Figen'in fönü bozuldu" başlığı kullanıldı.

Selahattin Demirtaş, bu haberle ilgili şu paylaşamı yaptı:

 

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