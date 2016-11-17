Silvan'da çoğu yönetici 74 AKP'li istifa etti: İlçe başkanı, PKK destekçisi ve dolandırıcı!

Diyarbakır Silvan’da AKP teşkilatından çoğu yönetici 74 kişi, ilçe başkanını PKK'ya destek vermekle suçladı, "Böyle AKP’li mi olur?" deyip görevden istifa etti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Silvan İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir Genel ile belediye meclisi ve ilçe yönetim kurulundan 74 isim AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy’u PKK destekçisi olmak ve dolandırıcılıkla suçladı. Sonra da “Böyle AKP’li olur mu?” deyip görevden istifa etti.

Gözler AKP Genel Merkezi'nin vereceği tepkiye çevrildi.