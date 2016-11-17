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Politika

Silvan'da çoğu yönetici 74 AKP'li istifa etti: İlçe başkanı, PKK destekçisi ve dolandırıcı!

Gözler, AKP Genel Merkezi'nin vereceği tepkiye çevrildi

17 Kasım 2016 12:48

Diyarbakır Silvan’da AKP teşkilatından çoğu yönetici 74 kişi, ilçe başkanını PKK'ya destek vermekle suçladı, "Böyle AKP’li mi olur?" deyip görevden istifa etti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Silvan İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir Genel ile belediye meclisi ve ilçe yönetim kurulundan 74 isim AKP Silvan İlçe Başkanı Nimet Aksoy’u PKK destekçisi olmak ve dolandırıcılıkla suçladı. Sonra da “Böyle AKP’li olur mu?” deyip görevden istifa etti.

Gözler AKP Genel Merkezi'nin vereceği tepkiye çevrildi.

ETİKETLER

SilvanAKPPKKEbubekir GenelNimet Aksoy

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