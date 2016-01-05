Silopi'de yaylım ateşinde öldürülen üç kadının kimlikleri belli oldu, Pervin Buldan Paris cinayetlerini hatırlattı

Silopi'de açılan yaylım ateş sonucu 3 kadın yaşamını yitirdi. Öldürülen 3 kişinin DBP PM üyesi Sêvê Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ve KJA aktivisti Fatma Uyar olduğu öğrenildi. 1 erkek cenazesinin ise kime ait olduğu henüz netleşmedi. Cinayetlerle ilgili açıklama yapan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Paris katliamından bir farkı yok.Üç canımız katledildi.Lanet olsun" dedi. PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak 2013'te öldürülmüştü.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde dün akşam saatlerinde açılan yaylım ateş sonucu 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetmişti. 4 kişinin cenazesi Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılmıştı. Cenazelere ilişkin bilgi almak için hastaneye giden HDP milletvekilleri Aycan İrmez ve Ferhat Encü’ye bilgi verilmemişti.

DİHA’nın haberine göre, akşam saatlerinde 3 cenaze Şırnak Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildi. Hastaneye giden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan savcılıkla görüştü. Görüşmeden sonra bilgi veren Birlik, cenazelerin DBP PM üyesi Sêvê Demir, Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ve KJA aktivisti Fatma Uyar’a ait olduğunu ifade etti. Birlik, 1 erkek cenazesinin ise yüzü tanınmaz halde olduğu için kime ait olduğunu bilinmediğini kaydetti.

Dün akşam Karşıyaka Mahallesi’nin taranmasından sonra Nayır, Demir ve Uyar’dan haber alınamıyordu.

Seve Demir, Pakize Nayır ile Fatma Uyar adlı kadınlarla henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek, kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Pervin Buldan Paris'i hatırlattı

Cinayetlerle ilgili açıklama yapan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, "Paris katliamından bir farkı yok.Üç canımız katledildi.Lanet olsun" dedi. PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak 2013'te öldürülmüştü

“Kan kaybediyoruz hepimiz öleceğiz”

Kadın siyasetçilerin ölümüyle ilgili BBC Türkçe'den Hatice Kamer'e olay anında yaşadıklarını anlatan DBP Silopi İlçe Eş Başkanı Gülşen Özden, Pazartesi akşamı TSİ 19.35 civarında kendisine bir telefon geldiğini ve karşıdaki sesin vurulduklarını söyleyerek ambulans istediklerini söyledi.

Özden, "Telefonla arayan 'Yetişin, vurulduk! Yeşiltepe'nin ordayız' dedi. Ben de hemen o şaşkınlıkla vekilleri aradım" dedi ve konuşmaya ilişkin şunları söyledi: "Bir iki dakika sonra aynı numaradan beni yine aradılar. 'Kan kaybediyoruz, çabuk olun, 10 dakikaya kadar yetişmezseniz, hepimiz öleceğiz' diyerek telefonu kapattı. Vekillerden çok acil ambulans göndermelerini istedim. Sonra da o numarayı defalarca aradım, ama cevap veren olmadı. Mahallelerin boşaltılması üzerine her üç kadın arkadaşımız, bir erkekle birlikte Karşıyaka mahallesinden, derenin öbür tarafındaki Yeşiltepe Mahallesi'ne geçmek istedikleri sırada üzerlerine ateş açıldığını öğrendik. Yaralanıp köprünün altına kaçmışlar. O sırada telefonla yardım istemişler. Bize gelen bilgi dere yatağında dört yaralının olduğuydu."

İlçenin Karşıyaka, Barbaros, Başak, Nuh mahallelerinde yaşayanların son birkaç gündür güvenlik güçleri tarafından başka mahallelere tahliye edildiği belirtiliyor.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, öldürülen üç kadın siyasetçinin de mahallelerde, insanların arasında olduğunu, bölge halkının durumunu aktarmak için kendileriyle sık sık irtibata geçtiklerini anlattı. İrmez, olay gecesi bölgeye ambulans gönderilmesi için valiye ulaşmaya çalıştıklarını ancak, telefonlarına yanıt alamadıklarını belirterek, "Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'ndan birini devreye sokmak zorunda kaldık. Vali, bölgede çatışma olduğunu ve ambulansı gönderemeyeceklerini iletmiş. Daha sonra gece 11 gibi Şırnak Devlet Hastanesi'ne dört cenazenin götürüldüğünü öğrendik" diye konuştu ve ekledi: "Ancak polisler hastaneye 200 metre kala gitmemize engel oldular. Bu akşam saatlerinde milletvekili arkadaşımız Leyla Birlik morgdaki üç arkadaşımızın cesedini teşhis etmiş. Onlarla birlikte bir erkek cesedi de var ancak onun kimliği daha tespit edilebilmiş değil."

Otopsiye giren HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik de BBC Türkçe'ye kadın siyasetçilerin "yaralıyken öldürüldüklerine inandığını" söyledi: "Erkeğin ve kadın arkadaşlarımızdan birinin yüzü tanınmayacak derecede tahrip edilmişti. Arkadaşlarımızın da tıpkı Hacı Birlik gibi yaralıyken infaz edildiklerini düşünüyorum. Çünkü telefonla yardım istediklerinde Seve'nin yaralı olduğu söyleniyor. Ancak Seve'nin bacağında da yara vardı, başından çok büyük bir darbe almıştı. Onu ancak o güzel saçlarından tanıyabildim. Bir de ayakları ve ellerinden teşhis edebildim. Eğer Seve kafasına o darbeyi ilk anda almış olsaydı, telefon açan kişi Seve'nin yaralı değil ölü olduğunu söylerdi. Bu da durum Hacı Birlik olayına benziyor. Burada yaşanan vahşeti kelimelerle anlatamıyoruz."

Şırnak'ta bulunan HDP Urfa milletvekili İbrahim Ayhan da, öldürülen kadın siyasetçilerin uzun zamandır parti çalışmaları içinde yer aldığını hatırlatıp, "Onlar sivildi, silahlı değil. Tanınan, bilinen kişilerdi, onların hedef gözetilerek öldürüldüğüne inanıyoruz" dedi.