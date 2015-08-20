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Silopi'de şehit cenazesinde Erdoğan protesto edildi, Vali 'O kişiyi tespit edin' dedi!

Validen protestocuya: Provokasyon yapma!

20 Ağustos 2015 19:50

Siirt'te dün hayatını kaybeden 8 askerden Silopili Mehmet Halil Barkın'ın cenaze töreninde, dayısı Faruk Akkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Şırnak Valisi Ali İhsan Su'nun aileye başsağlığı dilediği sırada da bir kişi Cumhurbaşkanı'na tepki gösterince Vali o kişinin tespit edilmesini istedi.

Siirt’te dün askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 8 askerden er Mehmet Halil Barkın'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Barkın'ın cenazesi Siirt'ten askeri helikopterle memleketi Silopi’ye getirildi. Silopi 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na getirilen şehit cenazesini Silopi Kaymakamı Savaş Konak, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı. Karşılama sırasında şehidin dayısı Faruk Akkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Selim Yalçın ve Halil Coşkun'un haberine göre, komutanlık içindeki camide dini törenin yapılmasının ardından Mehmet Halil Barkın'ın cenazesi ambulansla komutanlığın karşısında bulunan Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kaymakam, askeri erkan ve vatandaşların yaya olarak eşlik ettiği cenazenin etrafından özel harekat polisleri ve jandarma timleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.

 

Vali: Provokasyon yapma!

 

Mezarlıktaki törene, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra Silopi Belediye Başkanı Emine Esmer ile DBP ve HDP yöneticileri de katıldı. Mezarlık çevresinde toplanan şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Vali Su, Barkın’ın babasının elini sıkarak, "Allah rahmet eylesin hepimizin başı sağ olsun" deyince mezarlıkta bulunan bir kişi, Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Vali o kişinin tespit edilmesini istedi. Daha sonra tepkisini dile getirmeye devam eden kişiye Vali Su, "Provokasyon yapma" dedi.

Şehidin gözyaşları arasında defnedilmesinin ardından Vali Ali İhsan Su ile Kaymakam Savaş Konak, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

 

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