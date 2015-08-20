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Şehit annesi aradı, hiç kimse telefonu açamadı

'Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Orada bulunan savcı da olsun, asker de olsun hiçbiri telefona bakamadı'

20 Ağustos 2015 13:34

Siirt'te PKK mensuplarınca menfeze yerleştirilen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 silah arkadaşıyla şehit düşen er Recep Beycur'un cep telefonuna gelen "Annem arıyor" yazılı aramaya kimse yanıt veremedi.

Beycur'un cebindeki telefon, cenazesi Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildiği sırada çaldı. Anne Seyran Beycur tarafından arandığı saptanan şehidin elden ele dolaşan telefonuna kimse bakamadı.

Hastane çalışanı Veysel Akkoyun, yaptığı açıklamada, şehit annesinin telefonla oğluna ulaşmayı denediği sırada gasilhanede duygusal anların yaşandığını belirtti.

"Komutan telefonu çıkarınca 'annem' diye bir isim çıktı. 'Annem' 2-3 kez aradı ama komutan meşgule aldı. Orada duygulu anlar yaşandı" diyen Akkoyun, telefon çaldığında içeride 4 kişi olduklarını ve herkesin o an bir birine bakarak duygusal anlar yaşadığını söyledi.

"Sözün bittiği anı" yaşadıklarını anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Oradaki insanların hakikaten diyebilecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz. Orada bulunan savcı da olsun, asker de olsun hiçbiri telefona bakamadı. Komutan daha fazla dayanamayarak telefonu tümüyle kapattığını gördük. Çünkü cevap veremediğini gördük. Kimse de cevap veremeyecekti. Çünkü arayan annesiydi."

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aslında o aramada annenin çocuğuna nasıl sahip çıktığını ve ne duygularla aradığını insan anlıyor. Kim bilir annesi hangi umutlarla aramıştı şehidimizi. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın."

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