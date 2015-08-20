Şehit Teğmen Hubeyib Turan'ı 10 bin kişi uğurladı

Diyarbakir’ın Lice ile Hani İlçesi’nin kırsal kesiminde PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Jandarma Teğmen Hubeyib Turan, memleketi Tokat’ta yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Halit Turan, "Bütün Türkiye bunu duysun. Bir evladım vardı, ben bunu şehit verdim. Düşman çatlasın. Bu topluluk, bu gurur bana yetti. Ömrümün sonuna kadar yeter bu gurur bana" dedi.

Mustafa Turapoğlu ve Fatih Yılmaz’ın DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır’ın Hani ve Lice kırsalında PKK’lılarla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Hubeyib Turan’ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Cenazeyi burada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Tokat Valisi Cevdet Can, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, MHP Tokat Millevtekili Abdurrahman Başkan, Tokat Garnizon ve Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehitin yakınları ve binlerce kişi karşıladı. Cenazenin Cumhuriyet Meydanı’ndan geçişi sırada bazı kişilerin gözyaşı döktükleri görüldü. Silah arkadaşları tarafından Türk bayrağına sarılı Teğmen Turan’ın cenazesi Tokat Belediyesi’ne ait cenaze aracından alınarak meydana getirildi.

‘Bu gurur bana yeter’

Burada protokol üyelerinin destek verdiği şehit babası Halit Turan, oğlunun tabutuna dokunarak, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye bunu duysun. Bir evladım vardı, ben bunu şehit verdim. Kendisi bu işe seve seve aşıktı. Allah mekanını cennet etsin, vatan sağolsun. Düşman çatlasın. Bu topluluk, bu gurur bana yetti. Ömrümün sonuna kadar yeter bu gurur bana."

Baba Turan’ın bu sözlerini duyanlar gözyaşlarını tutamadı. Vali Can baba Turan’ın alnını öptü. Daha sonra protokol üyeleri ve törene katılanlar öğle namazı için Ali Paşa Camii’ne geçti. Baba Turan ise, oğlunun tabutunun başına koyulan sandalyeye oturarak uzun süre fotoğrafına baktı. Bu esnada şehit Turan’ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazı sonrası yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı Selehattin Şanver kıldırdı. Cenaze namazı sonrası baba Halit Turan, oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Silah arkadaşları tarafından taşınan cenaze aracına konuldu. Bu sırada cenazeye katılanler PKK aleyhine slogan attı. Törene katılanların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yaklaşık 8 ay önce annesi Hanife Turan’ı kaybeden teğmen Turan’ın cenazesi daha sonra doğum yeri olan merkeze bağlı Efe Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.