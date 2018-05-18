Silopi'de öğrenciler TÜBİTAK fuarında projelerini sergiledi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Koç Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı\'nda sergiledi.

Silopi Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı\'nda sergilendi. Sergi açılışına Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İlçe Sağlık Müdürü Ali Afşar, Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğretmenler ve veliler katıldı. Stantları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Dayanan ve beraberindekiler, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Dayanan, öğrencileri hazırladıkları projelerden dolayı tebrik ederek, \"Öğrencilerimiz bu etkinlikler ile fikirlerini gösterme fırsatı bulmuşlardır. Gençlerimizin fikir üretmesi ve bunu burada sergilemeleri bizleri mutlu etmektedir\" dedi.



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