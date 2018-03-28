Silopi'de nörolojik hastalıklarda uzay terapi sistemi kullanılıyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların tedavisi için uzay terapi sistemi kullanılıyor.

Silopi\'de özel bir rehabilitasyon merkezinde uzay terapi sistemiyle nörolojik rahatsızlığı bulunan hastaların tedavisi yapılıyor. Kafes sistemi de denilen uzay terapide, sistem, ön ve alt cephesi açık, diğer kısımları kapalı olan ve demir ray ile halatlardan oluşan bir mekanizmadan oluşuyor. Koşu bandı ve yükseklik torbası da bulunan sistem, tüm yaş grubundaki hastaların tedavisinde kullanılıyor. Sistemle, bedensel engelli hastaların düşme korkusunun da önüne geçilerek, iyileşme sürecine katkı sağlanıyor.

Sistemi kullanan Furkan Düzgün (8), daha önce yürüme konusunda yaşadığı korkuyu uzay sistemi sayesinde atlattı. Raylı sisteme halatlar ile bağlanan Furkan, küçük adımlar atarak ayaklarını hareket ettirmeyi başardı. Önüne konulan futbol topuna ayağıyla dokunan ve durduğu yerde kendisini yukarı doğru çekerek zıplayan Furkan, artık kendi başına korkmadan birçok hareketi sistem sayesinde yapabiliyor.

Rehabilitasyon merkezinde görev yapan fizyoterapist Derya Atar, \"Furkan ile daha önce tedaviye başladığımızda sıfır durumdaydı. Ayakta durma dengesi yoktu. Destekli bir şekilde ayakta duramıyordu. Oturma dengesi yoktu. Kafes sistemine başladığımızdan beri oturma dengesini sağladık. Ayakta durma korkularını yendik. Tedavimiz gayet iyi durumda ilerliyor. Ayrıca Furkan’ın buraya gelmesini daha istekli bir şekilde sağladık\" diye konuştu.

Uzay sistemi hakkında bilgi veren fizyoterapist Delil Kocakaplan ise \"Kafes sistemini daha çok nörolojik problemi olan çocuklarda, destek eğitim olarak kullanıyoruz. Çocuklarımızın ayakta durma becerilerini geliştirmek, dengelerini geliştirmek, yürümelerine destek olmak, düşme problemlerini engellemek, özgüven kazandırmak çok güzel, yardımcı bir cihazdır. Tedavilerimiz daha çok oyun havasında geçtiği için çocukların tedaviye daha çok katılmasını sağlıyor\" dedi.



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