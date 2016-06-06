T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Silivrikapı işkencecisi serbest; tahliye edildiği gün üç kişiyi vurdu, kahvehane taradı!

Polis, 13 ayrı suçtan sabıkası olan çete liderini arıyor

06 Haziran 2016 11:09

İstanbul polisi, 10 ay önce tarihi Silivrikapı surlarına baskın düzenledi. Ortaya çıkan manzara bir işkence olayını açığa çıkardı. Çete lideri Suat Ş. surların içinde gizli geçitlerden ulaşılan bir oda ve 'işkencehane' kurmuştu. Suriyeli bir çifti köpek tasmasıyla bağlayıp tecavüzden tutuklandı. Mahkemede 'daha önce organımdan vurulduğum için tecavüz imkansız' dedi, önceki gece tahliye edildi. Çıktığı gün, ''Beni ihbar ettniz'' diyerek kiracısı Hacı K.'yı, Murat E.'yi ve bir kişiyi daha vurup yaraladı, kahvehane taradı. Bütün bu dehşeti yaşatan Suat Ş. şu anda firari...

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, surlardaki gizli geçitlerden geçilerek ulaşılan mekân, gizli kameralarla gözetleniyordu. İddiaya göre; Suat Ş. ve çetesi, Suriyeli Hulud-Ali H. çiftini zorla burada tuttu. Çete üyeleri, Ali H.’ye işkence yaptı.

Polisin operasyonunda Suriyeli Ali H., sur duvarlarına köpek tasması ile bağlı halde bulundu. Eşi Hulud H. de tasmayla bağlı kocasının gözleri önünde çete üyelerinin tecavüzüne uğradı.

Hakkında çeşitli davalar açılan Suat Ş., “ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan yargılandığı davada, gizli odada bulunan silahların kendisine ait olmadığını iddia etti. Ayrıca daha önce erkeklik organından vurulduğu için tecavüz olayının da imkânsız olduğunu savundu.

 

Tahliye günü kurşun yağdırdı

 

Suat Ş., yakalandıktan 10 ay sonra, önceki gece tahliye oldu. İddiaya göre aynı gece, kiracısı olan Hacı K.’nın Seyyid Ömer Mahallesi’ndeki kahvehanesine gitti ve “Geceyi senin evinde geçireceğim” dedi. Gece geç saatlerde silah sesi duyan K., bacağından vurulduğunu fark etti. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden Hacı K.’nın aynı gece işyerinin de kurşunlandığı ortaya çıktı. Kahvehaneye 11 kurşun sıkan saldırgan kaçtı.

Polis, bu saldırıyı da Suat Ş.’nin yaptığını belirledi. Öte yandan Suat Ş.’nin aynı gece, Hacı K.’nın yanı sıra Murat E. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha vurduğu ortaya çıktı. Polisin her yerde aradığı Suat Ş.’nin, vurduğu kişileri kendisini ihbar etmekle suçladığı iddia edildi.

Çete lideri Suat Ş.’nin; uyuşturucu satmak, hırsızlık, gasp, adam kaçırma, ruhsatsız tabanca bulundurmak gibi 13 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

silivrikapı işkencecisiserbest bırakıldıtahliye olduğu gün üç kişiyi vurdukahvehane taradı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24