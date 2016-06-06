Silivrikapı işkencecisi serbest; tahliye edildiği gün üç kişiyi vurdu, kahvehane taradı!

İstanbul polisi, 10 ay önce tarihi Silivrikapı surlarına baskın düzenledi. Ortaya çıkan manzara bir işkence olayını açığa çıkardı. Çete lideri Suat Ş. surların içinde gizli geçitlerden ulaşılan bir oda ve 'işkencehane' kurmuştu. Suriyeli bir çifti köpek tasmasıyla bağlayıp tecavüzden tutuklandı. Mahkemede 'daha önce organımdan vurulduğum için tecavüz imkansız' dedi, önceki gece tahliye edildi. Çıktığı gün, ''Beni ihbar ettniz'' diyerek kiracısı Hacı K.'yı, Murat E.'yi ve bir kişiyi daha vurup yaraladı, kahvehane taradı. Bütün bu dehşeti yaşatan Suat Ş. şu anda firari...

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, surlardaki gizli geçitlerden geçilerek ulaşılan mekân, gizli kameralarla gözetleniyordu. İddiaya göre; Suat Ş. ve çetesi, Suriyeli Hulud-Ali H. çiftini zorla burada tuttu. Çete üyeleri, Ali H.’ye işkence yaptı.

Polisin operasyonunda Suriyeli Ali H., sur duvarlarına köpek tasması ile bağlı halde bulundu. Eşi Hulud H. de tasmayla bağlı kocasının gözleri önünde çete üyelerinin tecavüzüne uğradı.

Hakkında çeşitli davalar açılan Suat Ş., “ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan yargılandığı davada, gizli odada bulunan silahların kendisine ait olmadığını iddia etti. Ayrıca daha önce erkeklik organından vurulduğu için tecavüz olayının da imkânsız olduğunu savundu.

Tahliye günü kurşun yağdırdı

Suat Ş., yakalandıktan 10 ay sonra, önceki gece tahliye oldu. İddiaya göre aynı gece, kiracısı olan Hacı K.’nın Seyyid Ömer Mahallesi’ndeki kahvehanesine gitti ve “Geceyi senin evinde geçireceğim” dedi. Gece geç saatlerde silah sesi duyan K., bacağından vurulduğunu fark etti. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden Hacı K.’nın aynı gece işyerinin de kurşunlandığı ortaya çıktı. Kahvehaneye 11 kurşun sıkan saldırgan kaçtı.

Polis, bu saldırıyı da Suat Ş.’nin yaptığını belirledi. Öte yandan Suat Ş.’nin aynı gece, Hacı K.’nın yanı sıra Murat E. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha vurduğu ortaya çıktı. Polisin her yerde aradığı Suat Ş.’nin, vurduğu kişileri kendisini ihbar etmekle suçladığı iddia edildi.

Çete lideri Suat Ş.’nin; uyuşturucu satmak, hırsızlık, gasp, adam kaçırma, ruhsatsız tabanca bulundurmak gibi 13 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıkmıştı.