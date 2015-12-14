Silivri'deki Umut Nöbet’ini Tufan Türenç ve Fikret Ercan devraldı

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki Umut Nöbeti’ni Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan devraldı. Sabah Silivri kapısına gelen iki gazeteci, "Umut Nöbeti"ne başladı. Nöbete gazeteci Rıdvan Akar da katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gazeteci yazar Tufan Türenç şunları söyledi: "Tuttuğumuz 'umut nöbeti' ile, dürüst, onurlu ve sorumlu gazetecilik yaptıkları için, haksız yere Silivri zindanına en son Can Dündar, Erdem Gül arkadaşlarımız kapatıldılar. Tüm gazetecilerin tutukluluk halleri için isyan ettiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Hapisteki gazetecilere yapılan haksızlıkları vicdanlarına sığdıramayan, hükümeti destekleyen gazetecileri de, bu anlamlı, etkin, demokratik eyleme katılmaya çağırıyorum."

Fikret Ercan da şunları söyledi: "Arkadaşlarımız sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklular. Diğer suçlamalarla alakaları yok. Bunu herkes böyle biliyor. Onlara moral ve destek için buradayız. Yanlarındayız, birlikteyiz."

Nöbet 2 Aralık'ta başladı

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü kapısında tutulan nöbet 2 Aralık günü Mete Akyol'un eylemi ile başlamıştı.