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Silivri'deki Umut Nöbet’ini Güldal Mumcu devraldı

Nöbeti Mumcu'dan sonra gazeteci Baki Özilhan devralacak

13 Aralık 2015 14:32

MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber yüzünden tutuklanan gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde tutulan ‘Umut Nöbeti’ni Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile Basın Konseyi Onur Kurulu Üyesi Baki Özilhan devralacak. 

Nöbeti Mumcu ve Özilhan’a devreden Ceyda Karan sorumluların vakti geldiğinde hesap vereceğini söyledi ve “Biz de buradan onlar için “umut nöbeti” tutacağız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’de geçmişte pek çok şey yaşandı. Pek çok gazeteci arkadaşımız sadece gazetecilik yaptıkları için içerideler. Türkiye’nin hali bu. Bütün bunlara rağmen mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu bir umut mücadelesi. Bu işler böyle gitmeyecek. Sorumlular, vakti geldiğinde hesap verecekler, biz de bunun için uğraşmaya, didinmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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