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Yaşam

Silivri'de de zincirleme kaza; yol çift yönlü trafiğe kapandı

Edirne-İstanbul arasında meydan gelen trafik kazasında yaralıların olduğu belirtildi

31 Aralık 2015 15:22

TEM'de Dilovası'ndan sonra ikinci bir trafik kazası da Silivri mevkiinde gerçekleşti. 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrası çift taraflı trafiğe kapatılan Edirne-İstanbul istikametindee trafik tek şeritten sağlanıyor.

DHA’da yer alan habere göre; yoğun kar ve tipi nedeniyle TEM otoyolu Silivri Mevkii'nde 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı. Edirne ve İstanbul arası ulaşım sağlanamıyor. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM yolunda 13 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti 2 saat ulaşıma kapanmıştı.

 

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