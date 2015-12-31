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TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Dilova rampasında meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol kapandı

31 Aralık 2015 13:22

TEM otoyolunun Kocaeli - İstanbul yönü Dilovası rampasında 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre Necip Bilge isimli vatandaş öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol saat 10.30 itibariyle tek şeritten ulaşıma açıldı.

DHA’nın haberine göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Dilovası rampasında, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, ilk bilgilere göre 1 kişi olay yerinde öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan ulaşıma kapanan yolda, uzun araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ve karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor. Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, "Bir taksi önce bir tıra çarpıyor. Bir otobüs de taksiye çarpıyor. Bir vatandaşımız vefat etti. Bir vatandaşımız da ağır yaralı. İlk belirlemelere göre, otobüste de 19 kadar vatandaşımız hafif yaralı. Yaralı sayısı değişebilir. Şu anda İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Bütün ekipler çalışıyor. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor" ifadesini kullandı.

Kaza nedeniyle kapanan yol saat 10.30 itibariyle tek şeritten ulaşıma açıldı.

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