Silivri nöbetini üç gazeteci devraldı

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e destek amacıyla başlatılan 'umut' nöbetine gazeteci Ayşenur Arslan, RotaHaber yazarı Filiz Akgün ve eski Türk Spor Yazarları Derneği (TSYD) başkanı Atilla Gökçe devam etti.

Cumhuriyet'in haberine göre Ayşenur Arslan, “Can Dündar ve Erdem Gül’ün tıpkı daha önceki bütün gazeteci arkadaşlarımız gibi biz gazeteciler için cezaevinde yattığına inanıyorum. Bizlerin susturulmaması için çile çektiklerini düşünüyorum. Burada geçireceğimiz birkaç saat onların ödedeği bedelin yanında bir hiç. Gazeteci arkadaşlarımı bu nöbete bir kez daha davet ediyorum. Türk halkını da gazetecilere, kendi haber alma haklarına, Türkiye’ye ve kendilerine sahip çıkmaya çağıryorum” dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklularla görüştüğünü söyleyen Rota Haber yazarı Filiz Akgün ise içerideki mahkûmların da gündeminde tutuklu gazetecilerin olduğunu ve tutuklanmalarına anlam veremediklerini söyledi. Akgün, “Bu arkadaşlarımız burada yatıyorlarsa aileleri ile olan görüşmeleri kısıtlanmamalı. İnsani koşulları iyileştirilmeli.

Gazetecilerle birlikte ailelerde tutuklanmamalı” diye konuştu. Eski TSYD Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Atilla Gökçe de “Onlar için sadece birer sandalye işgal ederek küçük önemsiz bir eylem yapıyoruz. Ama ben Türkiye’de vicdanların ayakta olduğunu ve uyumadığını, herkesin zor da olsa üzerine düşeni yaptığını biliyorum. Buradan tutuklu gazeteci arkadaşlarıma selam gönderiyorum” dedi.