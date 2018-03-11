Silivri çıkışında gözler Mahmut Tanal'ı aramıştı: O fotoğraf özgürlüğün sembolü oldu

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yayın politikasının suçlama konusu edilerek yargılandığı davanın altıncı duruşmasında mahkeme, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında tahliye kararı verdi.

Sabuncu ve Şık'ın Silivri Cezaevi’nde gece yarısı tahliyelerinde sosyal medyanın yokluğunu tarihi pozuyla hatırlattıkları CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Yaptığımız insani bir şey, özgürlüğün sembolü oldu. Çünkü özgürlüğün çığlığıydı o” değerlendirmesinde bulundu.

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Sabuncu ve Şık'la aynı davada yargılanan gazeteci Kadri Gürsel, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Nazire Kalkan Gürsel’i öptüğü karede, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Kadri Gürsel’in çöp poşetindeki eşyalarını minibüse taşıması dikkat çekmişti.

Tanal, fotoğrafla ilgili olarak “İnsanlar içeri girerken özlemlerini unutmazlarsa cezaevi günleri bitmez. Cezaevinde hiçbir şeyi özlemeyeceksiniz, cezaevinin ruhu özlememeyi gerektiriyor çünkü. Yoksa hasta olursunuz, içeriden sağlam çıkamazsınız. Özgürlüğüne kavuşmuş orada, onlar orada öpüşürken ben gittim eşyalarını taşıdım. Dünya mı yıkıldı? İnsanlar birbirlerinden nefret ettiği için kan revan var, savaş var" açıklamasında bulunmuştu.

CHP’li Tanal, T24’ün, dünkü tahliyelerde olmamasına ilişkin sorusuna Tüzük Kurultayı nedeniyle Ankara’da bulunduğunu söyledi. Tanal, ‘sosyal medyanın kendisini tarihi fotoğrafla andığı’ hatırlatmasına, bu duruma saygı duyduğunu belirterek, “Benim bugünü kadar olaylarda bir merhamet, şefkat, kucaklama, insani bir duygu içerisinde olan bir insan olduğum için hatırlıyorlar. Bu toplumun özlemi var, insanlığa bir özlem var, Bu insani duygulara bir özlem var bu anlamda hatırlatıyor. Saygı duyuyorum” dedi.

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Tanal, fotoğrafın zaman geçse de unutulmadığının farkında olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zaman geçtikçe o fotoğraf unutulmuyor. O mesaj tüm dünya kamuoyuna, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunun vurgusu yapılıyor aslında. Öpücükler sevgiye, barışa, özleme, özgürlüğe, demokrasiye öpücüktür. Özgürlüğün tadı o. Özgürlüğe susamış oluyorsunuz. Yaptığımız insani bir şey, bir özgürlüğün sembolü oldu. Özgürlüğe kavuşmanın bir sembolü. Çünkü özgürlüğün çığlığıydı o."