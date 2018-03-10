"Mahmut Tanal pozu vermek istiyordum, engellediler"

Cumhuriyet davasının duruşmasını Silivri'de takip edenler arasında bulanan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye edilen Murat Sabancı ve Ahmet Şık'ı dinlenme tesisinde beklerken CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, gazeteci Kadri Gürsel’in aynı davada serbest bırakılması sonrası eşi Nazire Kalkan Gürsel’i öptüğü kareye girmesini hatırlatıp, “Bugün Silivri’de Mahmut Tanal pozu vermek istiyordum, beni engellediler. Tahliyeleri buraya taşıdılar, arkadaşlardan rica ediyorum. Bana o pozu verecek şartları sağlayın” dedi.

Cumhuriyet davasının 6. duruşmasını Silivri'de takip edenler arasında bulunan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dinlenme tesisinde Sabuncu ve Şık'ı beklerken "Zor bir gün geçirdik, 15 saattir buradayız. Silivriye taşınması bir cezaydı. Büyük zorluklarla karşılaştık Bu ağır ortamda yargılama başladı, ben avukat olarak cezaevi komplekslerinde, duruşma salonunun olmamasını, yargılama olmaz,mahkeme olmaz görüşündeyim. Burası adalet ortamı değil, yaklaşık 500 gün tutuklu kaldılar. Bizim adalet anlayışımız bu dostlarımızla sınırlı değil; 600’ü aşkın avukat, 100’ü aşkın gazeteci için bu nöbete devam edeceğiz. Bugün Silivri’de Mahmut Tanal pozu vermek istiyordum, beni engellediler. Tahliyeleri buraya taşıdılar, arkadaşlardan rica ediyorum. Bana o pozu verecek şartları sağlayın" açıklamasında bulundu.