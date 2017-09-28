Sosyal medyada gündem olan Tanal, Gürsel çiftinin öpüşme anıyla ilgili ne dedi?

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla görülen Cumhuriyet davasının üçüncü duruşmasında hakkında tahliye kararı verilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel’le öpüştüğü sırada çekilen fotoğrafı haftanın en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Gürsel çiftinin öpüştüğü sırada kadraja girmesi nedeniyle sosyal medyada hakkında çok sayıda espri yapılan ve Kadri Gürsel’in çöp poşetindeki eşyalarını minibüse taşımasıyla dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o geceyi anlattı.

TIKLAYIN - CHP'li Mahmut Tanal sosyal medyanın gündeminde

“Birbirlerine sarılırken aniden gelişti çok insani bir şey. Hasretin, sevginin ifadesi bu” diyen Tanal, sosyal medyada tartışma yaratan öpüşmeyle ilgili “Cezaevinde 330 gün suçsuz, günahsız bir adam yattı, kimse bunu tartışmıyor” dedi.

Türkiye’nin şiddetle boğuştuğunu ve sevginin kalmadığını, herkesin asık yüzle olduğunu belirten Tanal’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Merhabalaşırken, sarılırken aniden gelişti”



“Silivri Cezaevi kapısının önünde gece 01.30’da benim dışımda 10-15 kişi vardı. Bugüne kadar gidişlerimden bildiğim için cezaevi çıkışında insanlar birbirlerine sarılıyorlar, öpüyorlar. Önce eşi gelsin arkadaşlar dedim, çünkü kimseyi sokmuyorlar o alana.

Dikkat ettiyseniz, minibüsten gidip alan ve ilk sarılan benim. Önce eşi gelsin arkadaşlar dedim çünkü kimseyi sokmuyorlar o alana. Eşini aldım o alan, onlar da merhabalaşırken, sarılırken aniden gelişti. Bu planlamış, programlanmış bir ey değil ki, çok insani bir şey. Bu sevginin ve hasretin bir ifadesi.



“Onlar öpüşürken gittim eşyaları taşıdım: Dünya mı yıkıldı?”



“İnsanlar içeri girerken özlemlerini unutmazlarsa cezaevi günleri bitmez. Cezaevinde hiçbir şeyi özlemeyeceksiniz, cezaevinin ruhu özlememeyi gerektiriyor çünkü. Yoksa hasta olursunuz, içeriden sağlam çıkamazsınız. Özgürlüğüne kavuşmuş orada, onlar orada öpüşürken ben gittim eşyalarını taşıdım. Dünya mı yıkıldı? İnsanlar birbirlerinden nefret ettiği için kan revan var, savaş var.”

“Şiddetle boğuşan toplum sevgiyi unuttu”



“Türkiye öpüşmeyi tartışıyor. Şiddetle boğuşan bir toplum sevgiyi unuttu. Bizim sevgiye ihtiyacımız var. İnanın ailelerde sevgi yok, siyasette sevgi yok, toplumda sevgi yok. Sabah ya da akşamları çevrenizdeki insanlara bakın hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Herkes somurtuyor güler yüzlü insan bulamıyorsunuz.”

(Siz ne düşündünüz sorusuna) Bu tamamen karı kocanın tanıştıkları günkü gibi birbirlerine karşı sevgi ve saygı diye düşündüm. Burada rahatsız olunacak hiçbir şey yok ki? 330 gün orada, içeride, suçsuz günahsız bir adama yattı, kimse bunu tartışmıyor?