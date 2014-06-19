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Kültür-Sanat

Şilili şair Pablo Neruda'nın 20 yeni şiiri bulundu

Pablo Neruda'nın el yazması dolu kutuların içinde bulunan şiirlerinin çoğunun 1956'dan sonra yazıldığı belirtildi

19 Haziran 2014 19:00

Pablo Neruda Vakfı, şiirlerin Nobel Edebiyat Ödülü sahibi şair Pablo Neruda'ya ait şiirlerin el yazmaları arasında bulunduğunu ve uzmanların bunların gerçekliğini teyit ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, "20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı" kitabıyla adını duyuran şair, 1973'te ölmüştü. El yazması dolu kutuların içinde bulunan şiirlerin çoğunun 1956'dan sonra yazıldığı ve bu yılın sonlarında Latin Amerika'da, 2015'te de İspanya'da yayımlanacağı belirtiliyor. Eserlerden altısı aşk şiiri. Şiirler, şairin doğumunun 110'ncu ve "20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı"nin basımının 90'ıncı yıldönümünde yayımlanacak.

Aşk şiirleriyle tanınan şair ömrü boyunca Şili Komünist Partisi'nin üyeliğini sürdürmüştü.

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