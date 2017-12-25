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Yaşam

Silikozis hastalığı Karlıova'da bir can daha aldı

Karlıova'da silikozis hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı 17'e yükseldi

25 Aralık 2017 22:45

İstanbul'da çalıştığı 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işinde çalışırken silikozis hastalığına yakalandıktan sonra Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne taşınan 36 yaşındaki Faysal Demir, tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde silikozis hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı 17'e yükseldi.

İstanbul'da çalıştığı, 'merdiven altı' tabir edilen kaçak atölyelerde kot taşlama işi nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan Faysal Demir, bir süredir tedavi gördüğü Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Demir'in ölümüyle Karlıova'da son 13 yılda bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 17'e yükseldi. İlçede, Faysal Demir'in 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 110 kişinin halen silikozis hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir'in cenazesinin Erzurum'dan bugün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

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Faysal Demirsilikozis hastalığıBingölKarlıova

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