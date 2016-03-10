Şili'de kitlesel balık ölümleri



"La Tercera" gazetesinin ülkenin ekonomi bakanı Luis Felipe Cespedes'in açıklamalarına dayanarak yayınladığı haberine göre, yosun (alg) patlamasının başladığı şubat ayının başından bu yana ülkede yaklaşık 22,5 milyon balık telef oldu. Alg patlamasının nedeninin, "El Nino" sebebiyle Pasifik Okyanusu'nda artan su sıcaklığı olduğu belirtildi. Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan Şili'nin güneyindeki Los Lagos ve Aysen bölgelerinde çok sayıda somon çiftliği bulunuyor.

Balık unu yapılıyor

Milyonlarca ölü balığın, balık unu üretiminde kullanıldığı ifade edildi. Ancak balık unu fabrikalarının her an üretim kapasitesinin sınırına dayanabileceği belirtiliyor. Yosunlar, zehir açığa çıkarıyor ve sudaki oksijeni azaltarak balıkların boğulmasına neden oluyor.

Şili, Norveç'in ardından dünyanın ikinci büyük somon üreticisi konumunda. Somon, bakırla birlikte ülkenin en büyük ihracat ürünleri arasında yer alıyor.