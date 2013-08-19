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Yaşam

Şile'de iki kişi boğuldu, 'yüzmeyin' uyarısı yapan cankurtaran darp edildi

22 yaşındaki Uğur Şenol ve 18 yaşındaki Serhan Ergün, İstanbul Şile yakınlarında boğularak can verdi

19 Ağustos 2013 10:30

Türkiye genelinde dün 4 şehirde 7 boğulma vakası kayıtlara geçti. Bunlardan ikisi İstanbul Şile'deydi. Biri 18, diğeri 22 yaşında 2 genç hayatını kaybetti. Cankurtaranlar aynı yere yüzmek için gelen gençleri uyardı ancak kavga çıktı. Saldırganlar, cankurtaran merkezinin camlarını kırdı.

Karadeniz dün yine can aldı.

22 yaşındaki Uğur Şenol ve 18 yaşındaki Serhan Ergün, İstanbul Şile yakınlarında boğularak can verdi.

Görgü tanıklarına göre iki genç, sabah erken saatlerde Ayazma Plajı'nda denize girdi.

Ancak kısa süre sahildeki vatandaşlar gençlerin denizin ortasında çırpınmaya başladığını fark etti.

Hemen cankurtaran çağırıldı ancak Uğur ve Serhan için artık çok geçti. 

Bu olaydan kısa süre sonra aynı yere yüzmek için bir grup genç geldi.

Cankurtaranlar gençleri uyardı ancak kavga çıktı.

Saldırganlar cankurtaran merkezinin camlarını kırdı. 

Can güvenliklerinin olmadığını iddia eden cankurtaranlar, olay yerine giden Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu'na  tepki gösterdi.

Polis saldırıya karıştıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bütün bunlar yaşandıktan sonra yine Şile'den bir de kayıp haberi geldi.

Sofular köyü plajında denize giren 22 yaşındaki Samet Kurt gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik ve Jandarma Su Altı Arama Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

 

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