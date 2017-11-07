Şile'de batan gemide 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 3 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Geminin kayıp mürettebatından dördüncü kişinin cesedi bu sabah bulunmuştu. Arama çalışmalarının devam ettiği olayda, akşam saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi geçen hafta Şile açıklarında batmıştı. Olay sırasında birinci kaptanının gemide olmadığı ortaya çıkmıştı.

Batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.