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Ulaştırma Bakanlığı: Şile'de batan gemide kaptan yoktu

Şile'de batan gemideki 11 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı

03 Kasım 2017 21:36

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, geminin kaptanı ve baş makinistinin olay sırasında gemide olmadığını duyurdu. Bakanlık, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "Gemlik Limanı’ndan Karadeniz Ereğli Limanı’na dökme demir taşırken 1 Kasım’da Şile sahiline 7 mil mesafede batan 78,5 metre boyundaki “Bilal Bal” isimli gemide, acente tarafından Gemlik Liman Başkanlığı’na sunulan belgelere göre 10 personel bulunmaktaydı. Ancak Liman Başkanlığı’nın izni ve bilgisi dışında Gemi Kaptanı, Gemi Baş makinisti ve 1 Yağcının gemiden ayrıldığı, yine 1 gemicinin gemiye katıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup incelemeler sürdürülmektedir" dendi. 

Gemide bulunan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

 

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