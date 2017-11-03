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Şile'de batan gemideki 11 denizciden hâlâ haber yok: Babam "Gemi su alıyor" dedi

Şile yakınlarında batan gemide 11 kişi vardı

03 Kasım 2017 15:39

Aranan mürettebattan geminin sahibi Nihat Küçük’ün yakını Kemal Küçük, gemide 3 bin tonlukyük bulunduğunu kaydetti. Küçük, ‘Telefonla görüşüyorduk. Geminin sebep battığıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Çok yorgun olduklarını biliyoruz sadece. Bu olaya uykuda yakalandıklarını düşünüyoruz. Gemiye iyi bir restorasyon yaptılar, ufak eksikleri vardı, onu da Kartal’da tamamladılar. Gemi aşırı yüklü değildi’ diye konuştu.

Habertürk’ün haberine göre,  geminin 2. kaptanı Cüneyd Yedican’ın kızı Dilara Yılmaz, ‘Babam 2 hafta evvel geminin su aldığını söylemişti ama mühim bir şey değildi’ dedi.

Şile Kaymakamı Salih Yüce, gemlik’ten Karadeniz Ereğli’ye giderken  önceki gün Şile açıklarında batan demir yüklü “Bilal Bal” isimli kuru yük  gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmaları hakkında mürettebatın yakınlarına  bilgi verdi.

Şile Su Ürünleri Kooperatifinin Lokali’nde bekleyişlerini sürdüren  mürettebatın yakınlarıyla görüşen Yüce, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yüce,  mürettebat yakınlarına çalışmaların aka titizlikle sürdürüldüğünü iletti.

Mürettebattan Nihat Küçük’ün ağabeyi Sedat Küçük, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel  Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca arama kurtarma çalışmasının devam  ettirilmesinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Şile Kaymakamı Yüce’nin konuyla ilgili kendilerine devamlı bilgi  aktarmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

“Sayın Kaymakamımız akşam üzeri bugün yapılan çalışmalar hakkında  bilgilendirme yaptı. Geminin ‘köprü üstü’ diye tabir edilen kısmına dalgıçların  ulaştığını ve orada herhangi bir diri veya cansız unsura rastlanmadığını  aktardı. Çalışmalar yarın Sabah saatlerinde yine başlayacak ve geminin diğer  katlarına da inilmesi için titizlikle sürdürülecek. Dalgıcın ulaştığı ‘köprü  üstü’ denilen yer, geminin en üst kısmı yani hayat mahallinin en üst kısmı. Gemi  oradan yönetim edilir. Orada herhangi bir bulguya rastlanmamış. Kaymakam,  çalışmaların bugün itibariyle sona erdiğini ve sabah erken saatlerinde tekrar  başlayacağını belirtti. Umutla bekleyişimiz devam ediyor. Çalışmalara destek  verenlere teşekkür ediyoruz. Şile halkına ve Şile’deki balıkçılara teşekkürler;  bizlere fazla yardım ediyorlar.”

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