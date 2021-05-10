Şile'de bir otel inşaatında kumsala beton döküp fosseptik çukuru açmışlar

İstanbul'un doğa harikası sahillerinden biri olan Şile'ye bağlı Akçakese Köyü yapılaşma tehditi altında. Sahile yakın mesafede bir otel inşaatını sürdüren firmanın, sahile uzanan yola beton dökerek kumsalda kamelyalar yapması, kumsalda foseptik çukuru açması köy sakinlerini ayağa kaldırdı.

Sözcü’den Ümit Türk imzalı habere göre, Şile'ye 17 kilometre mesafede bulunan Akçakese Köyü'nün sakinleri, bir otel inşaatının uzantısı olarak kumsalın bazı kısımlarına beton dökülüp foseptik çukuru açıldığını, kamelyaların kayalıkların tahrip edilerek yapıldığını, tüm bunlar yapılırken de milli koruma altında olan kum zambaklarının zarar gördüğünü söyledi. Köy halkı ‘sarı alanlar' içinde kalan arazilerin birilerinin üzerine geçirildiğini buralarda her biri 100 yıllık olan bu ağaçların da yine rant uğruna kesildiğini söyledi. Dava açmaya hazırlanan köy halkı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de başvurdu.

AKP'li Şile Belediyesi Başkanı İlhan Ocaklı ise “Akçakese sahilinde yapılan çalışmalar nitelikli turizm hedefimizin bir yansımasıdır. Belediyenin kontrolü altındadır. Kanun dışı bir durum yoktur” dedi.