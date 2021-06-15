Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürürken uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt (34), "Ben yolun sağından giderken bana sol arka çaprazdan birisi bağırdı. Yönümü döndüğümde direkt belinden silahı çekip ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı" dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Doktor Kurt ayağından yaralandı. Olayın zanlısı Göçer, kaçmak isterken doktor Erdal Kurt tarafından yakalandı. Doktor Kurt, kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getirerek, polise teslim etti. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi hastanede devam eden Dr. Kurt, yaşadıklarını anlattı. Dr. Kurt, "Dün saat 16.00 sıralarında hastaneden çıktım. Evime yürüyerek gidiyordum. Ben yolun sağından giderken bana sol arka çaprazdan birisi bağırdı. Yönümü döndüğümde direkt belinden silahı çekip ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı. Ben bu kişinin üzerine koşmaya başladım. Üzerine koşarken ikinci defa ateş etti. Çıkan mermi bacağıma saplandı. Üçüncü ateş açmasına fırsat vermeden üzerine çöküp, silahı aldım. Yere yatırdım. Etkisiz hale getirip, polise teslim ettim" diye konuştu.

Dr. Kurt, saldırganın hastane kaydının olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

,"Bu uyuşturucu bağımlısı birisi. Daha önceden de bu olayı birkaç defa işlemiş. Bu önceden galiba bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Bunlar direkt kayıtsız olarak gelip, bağımlılık yapan ilaçlar var, 'yazdırabilir miyiz?' diye geliyorlar. Biz onları tabii ki yazmıyoruz. Yazmayınca bazıları anlayışlı oluyor. Bazıları da böyle psikopat tarzda oluyorlar. Böyle olunca müdahale ettim. Kendimi savundum. Polise de teslim ettim"

"Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet çok üzücü"

"Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet çok üzücü. Yasaların çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor. Boşluklar var, bunların doldurulması gerekli. Doldurulmazsa dün ben ölebilirdim. Benden başka sağlık çalışanı arkadaşlarımız da ölebilirler. Bu son olsun diyoruz ama olmayacak. Çünkü yasalarımızın daha sağlam olması lazım. Ben nöroloji hekimi olarak mesleğime aşık birisiyim. Mesleğimi çok seviyorum. Asla değiştirmeyeceğim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Kurşun önemli bir yere denk gelmedi. Yumuşak doku hasarı var. Pansuman yapıldı. Ameliyatlık bir durum yok. Gayet iyiyim yarın taburcu olacağım" (DHA)