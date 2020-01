Hemingway, Silahlara Veda'ya 47 farklı son yazmış

Nobel ödüllü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in ünlü eseri Silahlara Veda, son halini almadan yazılan 47 farklı son ile birlikte gelecek hafta Scribner Yayınevi tarafından yapılacak baskıyla ABD’deki raflarda yerini alacak.

Hemingway 1958 yılında, intihar etmeden iki yıl önce, The Paris Review’a yaptığı açıklamada I. Dünya Savaşı’nı konu alan bu yarı-otobiyografik romanın sonunu “tam anlamıyla ikna olana kadar 39 defa” yeniden yazdığını belirtmişti.

New York Times’ın haberine göre yeni baskıda bahsedilen alternatif sonların tamamı ve kitaptaki bazı bölümlerin ve paragrafların ilk taslakları da yer alacak.

Yazarın torunu Sean Hemingway’in John F. Kennedy Presidential Library and Museum’da yaptığı araştırmalar sonucu toplam 47 farklı son olduğu ortaya çıktı. Bunun yanısıra kitapta alternatif kitap isimleri de yer alıyor. Listeye göre yazar, orijinal isimden önce (A Farewell To Arms) “Love in War”, “World Enough and Time”, “Every Night and All”, “Of Wounds and Other Cause” ve “The Enchantment” gibi isimler düşünmüş. Kitaba adını 16’ıncı yüzyıl şairlerinden George Peele’in Kraliçe Elizabeth’e yazdığı şiir vermişti.