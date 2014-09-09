Silahlar en çok çocukları vuruyor

BM Genel Sekreteri'nin çatışmalarda çocukların korunmasından sorumlu Özel Temsilcisi Leyla Zerrougui, Irak, Suriye ve Gazze olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki silahlı çatışmalarda en büyük zararı çocukların gördüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Zerrougui, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen "silahlı çatışmalar ve çocuklar" konulu toplantıda, hazırladığı raporu Konsey'e sundu.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye ve Irak'ta vahşi katliamlar işlediğini ve insan hayatını hiçe saydığını vurgulayan Zerrougui, "Irak'ta yılbaşından bu yana 700 çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı" dedi. IŞİD'in henüz 13 yaşındaki çocuklara bile silah verdiğini, bazılarını intihar komandosu olarak kullandığını kaydeden Zerrougui, Irak Hükümeti'ni destekleyen milislerin de IŞİD'e karşı aynı şekilde çocukları silah altına aldıklarını söyledi.

Boko Haram 100 öğrenci ve 70 öğretmeni öldürdü

Zerrougui, çocuklara yönelik şiddetin yaygın olduğu Afrika'da da Boko Haram örgütünün özellikle okul çağındaki çocukları hedef aldığını vurgulayarak, "Boko Haram geçen yıl 100 öğrenci ile 70 öğretmeni öldürdü" diye konuştu.

Nijerya'da 200'den fazla çocuğun halen Boko Haram'ın elinde olduğunu anlatan Zerrougui, örgütün 12 yaşına kadar kız ve erkek çocukları eylemlerinde kullandığının tespit edildiğini ifade etti. Nijerya'da Hükümete yakın silahlı grupların da çocuklara yönelik suç işlediğinin belirlendiğini dile getiren Zerrougui, Nijerya Hükümeti'nden bu konudaki araştırmasının sonuçlarını bir an önce kamuoyuna açıklayarak sorumluları cezalandırmasını istedi.

Gazze'de 244 okul bombalandı

Leyla Zerrougui, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara da değinerek, "Eğer bu toplantıda Gazze'de çocukların başına gelen korkunç olayları anlatmazsam eksiklik olur. Temmuz başından beri Gazze'de 500'den fazla çocuk öldürüldü. Üçte ikisi 12 yaşından küçük en az 3 bin 106 çocuk yaralandı ya da sakat kaldı. Bunların üçte biri ömür boyu sakat kalacak" dedi.

Okullara yönelik saldırılara da vurgu yapan Zerrougui, "75'i BM'ye bağlı olmak üzere en az 244 okul İsrail tarafından bombalandı. Bir okul İsrail Ordusu tarafından üs olarak kullanıldı. Gazze'de okulların açılma dönemi gelmesine rağmen 110 bin kişinin başını sokacak bir evi yok ve çoğu okullara sığınmış durumda. Gazze'de çocukların yakın gelecekte okula başlayabilme umutları çok düşük" diye konuştu.

Bütün bu yaşananların üstüne İsrail saldırılarının hastaneleri de vurduğunu dile getiren Zerrougui, hastanelerin zarar görmesinin Gazze'deki çocukların acil tıbbi yardım almalarını engellediğini söyledi.

Hamas roketinden 1 İsrailli çocuk öldü

Hamas roketleri nedeniyle bir İsrailli çocuğun öldüğünü, 6'sının da yaralandığını belirten Zerrougui, roketler nedeniyle İsrail tarafında üç okulun zarar gördüğünü kaydetti. Zerrougui, bazı hadiselerde savaş suçuna kadar varan uluslararası hukuk ihlallerine göz yumulamayacağını vurgulayarak, "Gazze'deki bu olaylar derinlemesine incelenmeli ve iki taraftan da sorumlular tespit edilerek adalet önüne çıkarılmalı" dedi.