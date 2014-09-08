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Dünya
Deutsche Welle

Savaş çocuklara da bulaştı

BM, terör örgütü İslam Devleti’nin Irak’ta yüzlerce çocuğu öldürdüğünü, bazılarını da intihar bombacısı olarak kullandığını bildirdi. Çocuklar sadece Irak’ta savaş kurbanı değil.

08 Eylül 2014 23:22

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Leyla Zerrougui, BM Güvenlik Konseyi'nde
yaptığı konuşmada, “Irak'ta yıl başından bu yana yargısız infazlar da dâhil 700'e yakın çocuk
öldürüldü ya da sakatlandı” dedi.

Zerrougui ayrıca İslam Devleti'nin 13 yaşından
küçük çocukları silah taşıma, stratejik lokasyonların
korunması ve sivillerin tutuklanmasında çalıştırdığını belirtti.

Zerrougui, diğerlerinin ise intihar bombacısı olarak kullanıldığını
söyledi.

Irak hükümetiyle işbirliği içinde olan milislerin de çocukları cihatçılarla savaşta kullandığını kaydeden
Zerrougui, hükümet tarafından gözaltına alınan çok sayıda çocuğun ise militanların hapishaneleri
basması sonucu ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Konseydeki toplantı Libya, Afganistan, Batı Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Güney
Sudan gibi ülkelerdeki
çocuk askerlere odaklandı.
            
Verilere göre, Batı Afrika Cumhuriyeti'nde 8 bin çocuk çeşitli gruplarla süren çatışmalarda
kullanılıyor.

BM, bu yıl 2016 yılı sonuna kadar hükümet birlikleri arasında savaşan hiçbir çocuk kalmaması
hedefiyle “Çocuklar, Asker Değil” adını verdiği bir
kampanya başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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