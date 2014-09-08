Savaş çocuklara da bulaştı

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Leyla Zerrougui, BM Güvenlik Konseyi'nde

yaptığı konuşmada, “Irak'ta yıl başından bu yana yargısız infazlar da dâhil 700'e yakın çocuk

öldürüldü ya da sakatlandı” dedi.

Zerrougui ayrıca İslam Devleti'nin 13 yaşından

küçük çocukları silah taşıma, stratejik lokasyonların

korunması ve sivillerin tutuklanmasında çalıştırdığını belirtti.

Zerrougui, diğerlerinin ise intihar bombacısı olarak kullanıldığını

söyledi.

Irak hükümetiyle işbirliği içinde olan milislerin de çocukları cihatçılarla savaşta kullandığını kaydeden

Zerrougui, hükümet tarafından gözaltına alınan çok sayıda çocuğun ise militanların hapishaneleri

basması sonucu ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Konseydeki toplantı Libya, Afganistan, Batı Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Güney

Sudan gibi ülkelerdeki

çocuk askerlere odaklandı.



Verilere göre, Batı Afrika Cumhuriyeti'nde 8 bin çocuk çeşitli gruplarla süren çatışmalarda

kullanılıyor.

BM, bu yıl 2016 yılı sonuna kadar hükümet birlikleri arasında savaşan hiçbir çocuk kalmaması

hedefiyle “Çocuklar, Asker Değil” adını verdiği bir

kampanya başlattı.