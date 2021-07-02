Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan ve gözaltına alınan Burakcan Övüç serbest bırakıldı

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti.

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç (21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

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