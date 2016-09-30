T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Silah kaçakçılığını konu alan film gösterimden kaldırıldı; sebebi 'Erdoğan sahnesi' mi?

War Dogs filmi silah kaçakçılığını konu alan bir komedi filmi...

30 Eylül 2016 13:55

Bugün (cuma) itibarıyla gösterilmesi beklenen, hatta adı magazin  eklerinin cuma günleri verdiği “Haftanın Filmleri” duyuru tablolarında yer alan Amerikan filmi War Dogs- Vurguncular son dakikada ertelendi. Tedarikçi şirket sorumluları filmin tümüyle gösterimden kalktığını ve hiç oynatılmayacağını söyledi. Pentagon'dan Afganistan'a uzanan silah kaçakçılığını anlatan filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in olduğu bir kareye de yer verilmesi dikkat çekti.

Film Pentagon ve Milli Savunma Bakanlığı’nın, ABD’nin savaşta olduğu ülkelerde ordunun ihtiyacı olan silah ve mühimmat için açtığı ihalelere girmeye başlayan ve giderek işi büyüten iki genç arkadaşın serüvenini anlatıyor. Ana fikriyse, her türlü savaşın ardında ekonominin olduğu ve savaşların en çok sermayeye yaradığı. Böylece işin içine Pentagon’dan kimi ‘kuşkulu’ isimler kadar Arnavut mafyası ve sahte Çin malları gibi ögeler de katılıyor.

Filmin fragmanı şöyle: 

Komedileriyle ünlü Todd Philips yönetiminde çekilmiş ve Jonah Hill, Miles Teller, Kevin Pollak, Bradley Cooper gibi oyuncuları olan film, silah kaçakçılığı hikayesini bir güldürü biçiminde sunuyor.

Filmin başındaysa birkaç siyasal liderin görüntüleri var. Her biri sadece iki-üç saniye gösterilen ve yorumsuz olarak  sunulan... Bunların arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var: Fonda silahların olduğu bir sahnede ve yüksek rütbeli Türk subaylarıyla... Ayrıca eski başkan George W. Bush ve Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld gibi eski bakanlarla el sıkışan Ortadoğu liderleri de gözüküyor.

Bu durum, filmi önceden görmüş olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün geçen haftaki bir yazısında belirtilmişti. Filmin bu nedenle mi ‘yasaklandığı’ bilinmiyor. Warner Bros bu konuda kesinlikle bilgi vermiyor ve Türk sinemaseverleri bu ilginç filmi göremeyecek gibi gözüküyor.  

 

ETİKETLER

Haftanın FilmleriAmerikan filmiWar DogsVurguncularPentagonAfganistansilah kaçakçılığıCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanGenelkurmay BaşkanıNecdet Özel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24