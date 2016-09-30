Silah kaçakçılığını konu alan film gösterimden kaldırıldı; sebebi 'Erdoğan sahnesi' mi?

Bugün (cuma) itibarıyla gösterilmesi beklenen, hatta adı magazin eklerinin cuma günleri verdiği “Haftanın Filmleri” duyuru tablolarında yer alan Amerikan filmi War Dogs- Vurguncular son dakikada ertelendi. Tedarikçi şirket sorumluları filmin tümüyle gösterimden kalktığını ve hiç oynatılmayacağını söyledi. Pentagon'dan Afganistan'a uzanan silah kaçakçılığını anlatan filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in olduğu bir kareye de yer verilmesi dikkat çekti.

Film Pentagon ve Milli Savunma Bakanlığı’nın, ABD’nin savaşta olduğu ülkelerde ordunun ihtiyacı olan silah ve mühimmat için açtığı ihalelere girmeye başlayan ve giderek işi büyüten iki genç arkadaşın serüvenini anlatıyor. Ana fikriyse, her türlü savaşın ardında ekonominin olduğu ve savaşların en çok sermayeye yaradığı. Böylece işin içine Pentagon’dan kimi ‘kuşkulu’ isimler kadar Arnavut mafyası ve sahte Çin malları gibi ögeler de katılıyor.

Filmin fragmanı şöyle:

Komedileriyle ünlü Todd Philips yönetiminde çekilmiş ve Jonah Hill, Miles Teller, Kevin Pollak, Bradley Cooper gibi oyuncuları olan film, silah kaçakçılığı hikayesini bir güldürü biçiminde sunuyor.

Filmin başındaysa birkaç siyasal liderin görüntüleri var. Her biri sadece iki-üç saniye gösterilen ve yorumsuz olarak sunulan... Bunların arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var: Fonda silahların olduğu bir sahnede ve yüksek rütbeli Türk subaylarıyla... Ayrıca eski başkan George W. Bush ve Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld gibi eski bakanlarla el sıkışan Ortadoğu liderleri de gözüküyor.

Bu durum, filmi önceden görmüş olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün geçen haftaki bir yazısında belirtilmişti. Filmin bu nedenle mi ‘yasaklandığı’ bilinmiyor. Warner Bros bu konuda kesinlikle bilgi vermiyor ve Türk sinemaseverleri bu ilginç filmi göremeyecek gibi gözüküyor.