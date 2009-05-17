Silah kaçakçılığına 52 gözaltı

Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te silah kaçakçılarına yönelik düzelenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 52'kişiden 5'i tutuklandı.



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ağrı, Van, Siirt, Hakkari ve Bitlis'te silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ağrı'nın Patnos, Eleşkirt, Tutak ve Hamur, Van'ın Çatak ve Erciş, Hakkari'nin Çukurca, Bitlis'in Adilcevaz ve Ahlat ile Siirt'in Pervari ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markada 20 tabanca, bir av tüfeği, 20 şarjör, 39 fişek, 184 kalaşnikof fişeği, 31 adet G 3 piyade tüfeği mermisi, 4 adet av tüfeği fişeği, bir kaleşnikof şörjörü ile 2 kamuflajlı hücum yeleği ele geçirildi.



Gözaltına alınan 52 kişiden 5 i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.