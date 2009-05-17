T24 LogoT24 Logo
Politika

Silah kaçakçılığına 52 gözaltı

17 Mayıs 2009 17:42

Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis ve Siirt'te silah kaçakçılarına yönelik düzelenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 52'kişiden 5'i tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ağrı, Van, Siirt, Hakkari ve Bitlis'te silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ağrı'nın Patnos, Eleşkirt, Tutak ve Hamur, Van'ın Çatak ve Erciş, Hakkari'nin Çukurca, Bitlis'in Adilcevaz ve Ahlat ile Siirt'in Pervari ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada değişik çap ve markada 20 tabanca, bir av tüfeği, 20 şarjör, 39 fişek, 184 kalaşnikof fişeği, 31 adet G 3 piyade tüfeği mermisi, 4 adet av tüfeği fişeği, bir kaleşnikof şörjörü ile 2 kamuflajlı hücum yeleği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 kişiden 5 i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24