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Sıla'dan 'Afrin' mesajı

Ünlü şarkıcı Sıla, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerlerle ilgili paylaşımda bulundu

23 Ocak 2018 19:55

Ünlü şarkıcı Sıla, Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan 2 askerle ilgili paylaşımda bulundu.

Operasyonda şehit olan askerlere "Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" diyen Sıla, "Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum" dedi. 

Ünlü şarkıcı Sıla'nın Twitter hesabından  yaptığı açıklama şöyle: 

"Günler zor geçiyor. Afrin’deki şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki Mehmetçiklerimizin de sağsalim vatanımıza dönmesi için dua ediyorum."

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