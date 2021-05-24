Sıla ve İlker Kaleli arasında aşk iddiası!

Bir süre önce şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin birlikte oldukları iddia edildi. Kaleli, Sıla'nın kiraladığı villada görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Sıla, sürpriz bir kararla nikah masasına oturduğu ünlü şef Hazer Amani'den geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmıştı. Sıla'nın kalbini oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, konuyla ilgili sessizliklerini koruyan Sıla ve İlker Kaleli'nin aşkı Bodrum'da ortaya çıktı. Ünlü çift, ilk kez Bodrum'da objektiflere takıldı.

İlker Kaleli villada görüntülendi

Şarkıcı, Korkmaz Bitez'deki çiftlik evinden havuz partileri yaparak çok ses çıkardığı için çıkarıldığı iddia edilmişti. Yeni evini Bitez Otel'ine ait villarında bulan Sıla, sezonluk villa kiraladı.

Yaklaşık bir aydır sevgilisi İlker Kaleli ile tatil yapan şarkıcı, evin etrafını çitlerle çevirerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

İkili market alışverişinden, restoran siparişlerine kadar şoförüne yaptırdı. Hatta evin çöplerini bile şoförüne attırarak kimsenin kendilerini görmesini istemedi.

Bitez sahilinde gözlerden uzak yaşamaya çalışan çiftten İlker Kaleli, havuz başında telefonla konuşurken görüntülendi.

Otelin katındaki sevenleri kendisini görünce, görüntülendiğini fark edip kapı eşiğinde ki sevgilisine "Sıla dışarı çıkma birileri bizi çekiyor" diyerek eve koşarak geçti.

İkilinin gazetecilerin de adreslerini öğrenmesinin ardından, evlerini boşaltarak Datça tarafında yeni bir ev tuttukları öğrenildi.

Geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çifti 18 Ocak 2021 tarihinde Bodrum'da boşanmıştı.