Sıla, sanat hayatının 10’uncu yılını kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK pop müziği sanatçısı Sıla, sanat hayatının 10’uncu yılını “On’dan Kalan” konser serisi ile kutlayacak.

“Heybeden Şarkılar” konserleri ile büyük beğeni toplayan Sıla, 10’uncu sanat yılına özel “On’dan Kalan” konser serisi ile hayranlarıyla buluşacak. İstanbul Maslak\'taki TİM Show Center’da 23, 30 Ekim, 6, 13 Kasım tarihlerinde sahne alacak olan Sıla, sevilen şarkılarını seslendirecek.

“On’dan Kalan” konser serisi ile ilgili hayranlarına seslenen Sıla, şu ifadeleri kullandı:

“’Her şeyden biraz kalır’ diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. ‘Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı’ der şair. Her şeyden biraz kaldı bende de. En çok da ‘On’dan Kalan’a olacak cümlelerim. Bir kere ne olduysa oldu, çok şarkı oldu. Hep şarkı oldu, hep şiir oldu. Çocuklar okullarından mezun oldu, evler değiştirdik, sevgililer, eşler, işler değiştirdik. Aşık olduk. Gidenler oldu, araflar oldu, kalan sağlar bizim oldu. Sınavlar verdik, özlemler arttı, Jüpiter bu ay tekrar akrep burcuna geldi. Televizyona daha az bakar olduk, fotoğraflara daha çok. Zamanın nasıl geçtiğine inanamadık. Daha dün gibi dediğimiz her şey “On’dan Kalan” oldu. Kalbim elimde yaşadım her zaman. Hem size, hem kendime ses oldum, saz oldum, söz oldum. Siz de aldınız beni size kattınız. Hoş geldik, hoş gördük. Beraber oturduk sofralara, dans ettik, gözyaşı olduk, omuz ya da bir kahkaha. Evine bıraktık o kızı, kapının önüne koyduk oğlanı. Aşk ettik, meşk ettik, rest çektik. Belki istifa ettik, yalnızlığımızı bölüştük, mutluluklarımızı çoğalttık, iki ayağımızın üstünde durduk en çok da. Tahmin edebildiğimizden daha çok anımızda olduk belki. Ben hep duydum sizi, siz de beni. Son 10 yılda ne olduysa hepsini konuşacağız o akşamlar.\"

