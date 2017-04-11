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Kültür-Sanat

Sıla dünyaya açılıyor

Sıla'nın eserleri Universal Music Publishing Group tarafından temsil edilecek

11 Nisan 2017 12:22

Universal Music Publishing Group, şarkıcı Sıla Gençoğlu ve müzisyen Efe Bahadır ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Orhan Sencer'in haberine göre, 10 yıllık müzik geçmişine 7 albüm ve liste başı olmayı başarmış birçok şarkıyı sığdıran Sıla ile müzisyen dostu Efe Bahadır’ın eserleri tüm dünyada tek yetkili olarak Universal Music Publishing Group tarafından temsil edilecek.

Universal Music Publishing Türkiye Genel Müdürü Selim Serezli, Sıla  ve Efe Bahadır ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Müzik dünyamızın son yıllardaki en başarılı şarkı yazarlarından Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır ile heyecan verici bir işbirliğine adım atmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kendilerinin eser sahibi olarak değer ve fırsatlarını en üst düzeye getirme konusunda gayretli bir çalışma sürecini uluslararası yapılanmamız, ileri seviyedeki teknik altyapı sistemimiz ve bilgi birikimimizle keyifli ve verimli bir birlikteliğe dönüştüreceğimize inanıyoruz” dedi.

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