Sıla'dan sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun açıklaması: Profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim

Şarkıcı Sıla, sevgilisi B.Y.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti ve müzisyen Özer Arkun ile tüm profesyonel ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

Arkun ile yıllardır aynı sahneyi paylaşan Sıla, "Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun’un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. ‘Ama’, ‘Fakat’ demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun’la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki… Bize düşen dilsiz şeytanlara dönüşmemek…"

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Sıla da bundan iki yıl önce o dönemki sevgilisi Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.