Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un sevgilisinden şiddet iddiası: Hayatımda böyle kan görmedim; gözlerimde, kolumda morluklar vardı, dudaklarım patladı

Oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka olay daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, RUBATO grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.’yi darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde yaşadıklarını anlattı. B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şikâyetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.”

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın, “Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım” dedi.

Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, şarkıcının 4 ay süre ile B. Y.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi.